Résultat des législatives à Sainte-Suzanne-et-Chammes : l'élection 2024 en direct

15:36 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Sainte-Suzanne-et-Chammes au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection du président de la République qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Sainte-Suzanne-et-Chammes lors du premier tour de la présidentielle avec 29,07%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 25,33%. Sainte-Suzanne-et-Chammes n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 16,53% et 7,87% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,3% contre 54,7%.

12:32 - Grégory Boisseau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en tête lors des législatives il y a deux ans à Sainte-Suzanne-et-Chammes Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Sainte-Suzanne-et-Chammes, comptant 22,95%des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 25,82% des voix. A l'issue du second tour, c'est en revanche Géraldine Bannier (LREM) qui va glaner le plus de voix, avec 51,10% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Sainte-Suzanne-et-Chammes Dans les rues de Sainte-Suzanne-et-Chammes, les élections sont en cours. Avec ses 11,22% d'agriculteurs pour 1 224 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 83 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 765 foyers fiscaux. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,81% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 39,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 54,4% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1057,90 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Sainte-Suzanne-et-Chammes, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Participation à Sainte-Suzanne-et-Chammes : les leçons des précédentes élections À Sainte-Suzanne-et-Chammes, l'une des clés des élections législatives 2024 sera indéniablement l'abstention. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,61% au premier tour. Au second tour, 52,24% des votants se sont déplacés. Pour le premier tour de la présidentielle, 80,31% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 80,79% au second tour, c'est-à-dire 774 personnes. Les efforts pour faire "barrage" à l'extrême-droite sont susceptibles de pousser les habitants de Sainte-Suzanne-et-Chammes à ne pas rester chez eux.