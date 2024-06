Résultat des législatives à Sainte-Verge : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Le 9 juin, la piqure de rappel du Rassemblement national à Sainte-Verge Le résultat de ces législatives va sans doute s'approcher plus encore de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Sainte-Verge, avec 36,76%, soit 200 voix dans la ville. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 18,2% et Raphaël Glucksmann à 11,95%.

14:32 - Sainte-Verge avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle La présidentielle est probablement la référence pour évaluer une préférence politique locale. La ville de Sainte-Verge avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2022 puisque la numéro 1 du Rassemblement national écrasait le match avec 30,82% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 30,36% et 16,69% des voix. Sainte-Verge n'avait qu'une quatrième place à offrir à Valérie Pécresse, avec seulement 5,21% des suffrages pour sa part. Avec 47,1%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,9%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel en 2022 Le résultat de la formation de Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé pour ces élections 2024 au niveau local, comme au niveau national. Il y a deux ans, lors des législatives à Sainte-Verge, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 23,02% des votants ayant voté pour son binôme, contre 32,11% pour Jean-Marie Fiévet (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (55,99%). Jean-Marie Fiévet remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Démographie et politique à Sainte-Verge, un lien étroit Quelle influence la population de Sainte-Verge exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 110 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,46%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (17,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 532 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,77%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,18%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sainte-Verge mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 13,97% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Sainte-Verge : la mobilisation des citoyens aux élections législatives L'une des clés du scrutin législatif 2024 sera l'étendue de l'abstention à Sainte-Verge (79100). Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,58% au premier tour et seulement 57,04% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Sainte-Verge ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 21,34% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 21,41% au deuxième tour.