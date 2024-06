En direct

19:51 - Les électeurs de la gauche unie convoités La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait terminé à 11,44% à Saintry-sur-Seine le 9 juin. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 30% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saintry-sur-Seine, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 28,24% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Saintry-sur-Seine Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 29% voire plus à Saintry-sur-Seine ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 32,5% dans la moyenne nationale pour le RN à Saintry-sur-Seine au début du mois Les résultats de ces législatives vont peut-être s'accorder avec le verdict établi le 9 juin dernier. Le score de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saintry-sur-Seine, à 32,5%, soit 693 voix. L'extrême droite doublait alors Manon Aubry à 14,31% et Valérie Hayer à 13,74%.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à Saintry-sur-Seine ? L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Avec 21,81%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Saintry-sur-Seine au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 27,12% et 25,59% des votes. Le second round de scrutin laissera sur le carreau la cheffe du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 58,82% contre 41,18% pour Le Pen.

12:32 - Ensemble en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Saintry-sur-Seine Au premier tour des législatives 2022, Saintry-sur-Seine, couverte par la 9ème circonscription de l'Essonne, verra le binôme estampillé Ensemble ! L'emporter avec 30,89%, alors que le RN sera derrière à 21,44%. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Démographie et politique à Saintry-sur-Seine, un lien étroit Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Saintry-sur-Seine comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 5 829 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 323 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,56%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Avec 369 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 9,94%, Saintry-sur-Seine est un exemple de multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, 50,15% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 559,76 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, Saintry-sur-Seine incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Perspectives de l'abstention lors des dernières législatives à Saintry-sur-Seine À Saintry-sur-Seine (91250), l'un des facteurs forts du scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,76% au premier tour et seulement 53,7% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saintry-sur-Seine pour les élections législatives ? Au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 26,52% des électeurs de la commune, contre un taux d'abstention de 22,23% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des Français combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit israélo-palestinien, pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens de Saintry-sur-Seine.