Résultat des législatives à Sallanches : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Sallanches La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 13,22% à Sallanches le 9 juin. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 26% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 17,27% des voix dans la localité.

18:42 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Sallanches Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 27% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Sallanches dans la moyenne nationale concernant le RN il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler aussi évident au moment de se préparer au scrutin des législatives, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. C'est en effet la liste RN poussée par Jordan Bardella qui a remporté les élections européennes 2024 à Sallanches, avec 33,35% des suffrages (2083 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 15,85%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 13,22%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Sallanches au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,87% contre 30,53% pour Emmanuel Macron. Sallanches n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,85% et 8,33% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 41,31% contre 58,69%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Sallanches Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives à Sallanches, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 19,81% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 32,43% pour Xavier Roseren (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 62,57%. Xavier Roseren s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Sallanches : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Sallanches foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 17 133 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 886 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (71,1%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Sallanches abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 073 résidents étrangers, soit 6,32% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 40,75% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1402,40 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. À Sallanches, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Sallanches : les législatives débutent Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des derniers rendez-vous électoraux ? Début juin, à l'occasion des européennes, parmi les 12 607 personnes en âge de voter à Sallanches, 50,67% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 46,02% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 44,39% au premier tour. Au deuxième tour, 41,08% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 12 312 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 75,97% étaient allées voter. La participation était de 73,69% au second tour, soit 9 074 personnes.