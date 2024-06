Résultat des législatives à Salon-de-Provence : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un électorat de gauche entre 19% et 26% à Salon-de-Provence pour ces législatives L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. A l'occasion du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 19,6% des bulletins dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 10,54% à Salon-de-Provence. Un chiffre qui devrait croître ce soir, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 26% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Salon-de-Provence Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se monte déjà à 8 points à Salon-de-Provence entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 27% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,7% pour la liste RN à Salon-de-Provence il y a trois semaines Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. 37,7% des suffrages sont en effet tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Salon-de-Provence, face à Valérie Hayer à 12,6% et Manon Aubry à 11,36%. Le RN attirait ainsi 5930 habitants de Salon-de-Provence passés par les urnes.

14:32 - 27% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Salon-de-Provence C'est sans doute l'élection présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 27% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Salon-de-Provence. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,27% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,49%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 10,18% des voix. Avec 49,52%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,48%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Salon-de-Provence ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un élément précieux au moment de l'élection du jour. Avec 19,76% à Salon-de-Provence, le Rassemblement national était devancé par les 25,87% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette LREM (56,32% contre 43,68% pour le RN). C'est en revanche Jean-Marc Zulesi (LREM) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Élections à Salon-de-Provence : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Salon-de-Provence fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 44 731 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 4 241 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 17,89% des résidents sont des enfants, et 23,91% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Salon-de-Provence incarne une communauté diversifiée, avec ses 3 020 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,5% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 538,28 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Salon-de-Provence démontre l'intérêt des habitants pour les idées françaises.

09:32 - Les législatives débutent à Salon-de-Provence : la participation en question Le taux de participation constituera indiscutablement un critère essentiel de ces législatives à Salon-de-Provence. Les populations des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 29,21% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 28,95% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,32% au premier tour. Au second tour, 58,03% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député détrônera Jean-Marc Zulesi dans la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône ?