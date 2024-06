En direct

19:50 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Sanvignes-les-Mines pour ces élections législatives 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Sanvignes-les-Mines, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,61% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 11,57% à Sanvignes-les-Mines le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 4,36% de Manon Aubry (LFI), les 2,7% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,56% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant encore autour des 19%.

18:42 - 17 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Sanvignes-les-Mines Alors que déduire de tous ces chiffres ? Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection rapide, on peut déduire que le RN sera à près de 36% à Sanvignes-les-Mines ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Sanvignes-les-Mines le 9 juin dernier ? Regarder quelques jours en arrière peut sembler également pertinent au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a fini première des élections européennes à Sanvignes-les-Mines. Le bulletin a cumulé 47,16% des voix, face à Valérie Hayer à 12,19% et Raphaël Glucksmann à 11,57%.

14:32 - 31,46% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Sanvignes-les-Mines Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. L'élection du président de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La figure du parti frontiste finissait à 31,46% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,53% et 17,3% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 6,73% des suffrages. En finale du scrutin, c'est de nouveau la figure de l'ancien Front national qui se plaçait en tête avec 54,72%, devant Emmanuel Macron à 45,28%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Sanvignes-les-Mines Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indice clé au moment des élections qui se jouent. Au début des élections législatives 2022, le RN tirait son épingle du jeu à Sanvignes-les-Mines. On retrouvait en effet Olivier Damien en tête au premier tour, avec 28,44% dans la ville, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Josiane Corneloup (Les Républicains) chez les électeurs avec 58,96%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Sanvignes-les-Mines Quel portrait faire de Sanvignes-les-Mines, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 4 295 habitants répartis dans 2 323 logements, cette localité présente une densité de 124 hab/km². Avec 161 entreprises, Sanvignes-les-Mines offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (75,2%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 37,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 13,24%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2156,76 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Sanvignes-les-Mines, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Sanvignes-les-Mines : la mobilisation des citoyens aux élections législatives Pour comprendre le vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des précédentes élections. Durant les précédentes élections européennes, 53,27% des personnes en âge de participer à une élection à Sanvignes-les-Mines avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 54,53% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,2% au premier tour. Au deuxième tour, 63,98% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Sanvignes-les-Mines pour les élections législatives ? En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.