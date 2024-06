En direct

19:47 - À Sarry, qui vont choisir les supporters de gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment séduits par le Nouveau Front populaire ? Au cours du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 15,37% des suffrages dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 11,22% à Sarry début juin. Mais ce sont 21% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (5%), de l'EELV Marie Toussaint (3,78%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,76%).

18:42 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Sarry Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Sarry entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut conclure que le RN sera à près de 30% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 37,96% à Sarry au début du mois Le résultat de ces législatives devrait faire écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 372 électeurs de Sarry ont en effet préféré le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella séduisait 37,96% des votes contre Valérie Hayer à 17,35% et Raphaël Glucksmann à 11,22%.

14:32 - Sarry avait voté Macron lors de la dernière présidentielle La présidentielle est probablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Sarry lors du premier tour de la présidentielle avec 34,83%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 27,48%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 12,71% et 6,17% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 40,6% contre 59,4%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Sarry ? Il y a deux ans, lors des législatives à Sarry, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 22,94% des votants ayant voté pour son binôme, contre 37,63% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Divers droite (66,28%). Charles de Courson s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Sarry : législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Sarry, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 103 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,7%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2539,44 euros/mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 897 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,35%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,35%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Sarry mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,88% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Perspectives de la participation aux législatives à Sarry Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Sarry (51520) ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,11% au premier tour. Au second tour, 48,61% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Sarry pour les élections législatives 2024 ? Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 82,03% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 82,25% au premier tour, ce qui représentait 1 390 personnes.