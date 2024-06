Résultat des législatives à Sault : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. 33,87% des votes se sont en effet portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Sault, face à Raphaël Glucksmann à 14,93% et Valérie Hayer à 14,45%. Le RN l'a emporté avec 211 habitants de Sault passés par les bureaux de vote.

Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini première avec 28,12% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Sault. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,95% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,17%. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 10,35% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait finalement au 2e round dans la ville avec 51,06%, devant Emmanuel Macron à 48,94%.

11:02 - Sault : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Quelle influence la population de Sault exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec 26% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 17,22%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Avec ses 9,71% d'agriculteurs pour 1 354 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,10%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (14,69%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 30,34%, comme à Sault, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.