En direct

19:49 - À Sauvagnon, qui va prendre avantage des 28,51% de la Nupes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion se tournera vers le Front populaire ? Aux élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 17,78% à Sauvagnon. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 28% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Sauvagnon, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni aussi 28,51% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN a lourdement gagné du terrain à Sauvagnon en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 10 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 26% ou plus à Sauvagnon ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,5% dans la moyenne nationale pour Bardella à Sauvagnon le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 452 électeurs de Sauvagnon ont en effet préféré le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a cumulé ainsi 28,5% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 17,78% et Valérie Hayer à 15,32%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Sauvagnon lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Sauvagnon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,18%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 28,95% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 17,44% et 8,74% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 38,34% contre 61,66%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité ce dimanche soir à Sauvagnon ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Sauvagnon, récoltant 18,01% des voix sur place, contre 32,20% pour Josy Poueyto (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (51,60% contre 48,40% pour le RN). Josy Poueyto conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections à Sauvagnon : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Sauvagnon, les élections sont en cours. Avec une population de 3 484 habitants répartis dans 1 389 logements, cette localité présente une densité de 190 habitants/km². L'existence de 220 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (92,51%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 30,02% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2604,15 euros par mois, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. À Sauvagnon, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Les législatives débutent à Sauvagnon : la participation en question Le niveau de participation sera à n'en pas douter un facteur clé de ce scrutin législatif à Sauvagnon. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,86% au premier tour et seulement 46,62% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Sauvagnon ? Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 618 personnes en âge de voter dans la commune, 19,01% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 15,62% au premier tour.