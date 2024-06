Résultat des législatives à Savennières : l'élection 2024 en direct

15:36 - 34,59% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Savennières

L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Ce sont Emmanuel Macron avec 34,59% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,4% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Savennières. Celle qui a atteint deux fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 12,14% des suffrages. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 75,71% contre 24,29% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.