En direct

19:50 - Un vote de gauche entre 17% et 23% à Savigneux pour ces législatives La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, reste une inconnue. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 13,82% à Savigneux pour ce tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 23% sur place. Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Savigneux, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 17,35% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,84% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,99% pour Yannick Jadot, 1,18% pour Fabien Roussel et 1,55% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 11 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Savigneux Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 24% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Savigneux début juin Il y a une élection qui est depuis venue tout retourner. Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Savigneux, avec 35,89%. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 15,65% et Raphaël Glucksmann à 13,82%.

14:32 - 31,65% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Savigneux La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Savigneux avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 26,42%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 31,65% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,84% et 8,24% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,12% contre 57,88%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble en 2022 Le résultat du Rassemblement national sera très observé localement pour cette législative. Le RN n'a pas convaincu à Savigneux il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,66% au premier tour, contre 34,21% pour Julien Borowczyk (LREM), Savigneux étant partie intégrante de la 6ème circonscription de la Loire. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Savigneux : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire de Savigneux, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 3 468 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 337 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 1 028 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,21% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,52% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,06%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2336,16 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Savigneux s'inscrit dans l'histoire du pays.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Savigneux Au cours des dernières années, les 3 545 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes de début juin, sur les 2 762 inscrits sur les listes électorales à Savigneux, 42,87% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 44,46% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,39% au premier tour. Au deuxième tour, 52,29% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.