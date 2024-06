Résultat des législatives à Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin : l'élection 2024 en direct

L'élection présidentielle est certainement la référence pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,41% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,62% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,15%. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 8,75% des voix. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,77%, devant Emmanuel Macron à 43,23%.

Le résultat en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection législative. Le Rassemblement national réalisait un puissant départ à Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin au cours des élections des députés il y a deux ans. On retrouvait en effet Antoine Villedieu au sommet au premier tour, avec 30,93% dans la cité, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Haute-Saône. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 59,38%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,62%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

La structure démographique et socio-économique de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 54 habitants par km² et 41,2% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,61% peut agir sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur le travail. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (25,72%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 550 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,88%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,09%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,56% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.