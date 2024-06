Résultat des législatives à Schleithal : l'élection 2024 en direct

11:02 - Schleithal : élections législatives et dynamiques démographiques

Dans la ville de Schleithal, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Avec une densité de population de 160 habitants par km² et un taux de chômage de 4,34%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (15,57%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 504 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,16%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,77%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Schleithal mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,1% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.