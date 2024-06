En direct

19:50 - Que vont décider les électeurs de la Nupes disparue à Sées ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Le jour du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 20,43% des votes dans la localité. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 10,17% à Sées pour les élections continentales. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un total de 15% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 8 points à Sées Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection simple, on peut déduire que le RN sera tout proche des 30% voire plus à Sées ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Sées il y a trois semaines Regarder quelques jours en arrière semble plus que jamais logique au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Si on se penche sur le détail, 478 habitants de Sées passés par les isoloirs ont en effet préféré la liste du RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a attiré ainsi 36,54% des voix contre Valérie Hayer à 21,64% et Raphaël Glucksmann à 10,17%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Sées lors de l'élection présidentielle L'élection présidentielle est probablement la référence pour jauger une préférence politique locale. Sées avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 28,22%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 33,85% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,18% et 6,55% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,29% contre 54,71%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc Ensemble en 2022 Le résultat en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour cette élection des députés 2024 à l'échelle locale. Le RN ne convainquait pas à Sées en 2022, lors des élections législatives, avec 20,11% au premier tour, contre 29,26% pour Marie-Annick Duhard (LREM), Sées faisant partie de la 1ère circonscription de l'Orne. La situation restera la même au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Marie-Annick Duhard (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - Les défis socio-économiques de Sées et leurs implications électorales La structure démographique et socio-économique de Sées façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des législatives. Avec 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,63%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1909,22 €/mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (20,46%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,76%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Sées mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 41,01% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Sées : l'abstention en question Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Au moment des européennes de début juin, parmi les 2 659 personnes en âge de voter à Sées, 50,77% avaient participé au vote, contre une participation de 53,9% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48,64% au premier tour. Au second tour, 45,51% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Sées cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 73,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 74,4% au second tour, soit 2 002 personnes.