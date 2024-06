Résultat des législatives à Segré-en-Anjou Bleu : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Segré-en-Anjou Bleu convoité La Nupes, qui a déjà vécu malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Au cours du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 24,57% des suffrages dans la localité. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 13,03% à Segré-en-Anjou Bleu. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des Verts et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant encore autour des 24% sur place.

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Segré-en-Anjou Bleu Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points à Segré-en-Anjou Bleu entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera à près de 30% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Segré-en-Anjou Bleu dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est notable. Il y a quelques semaines en effet, à Segré-en-Anjou Bleu, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, récoltant 29,97% des voix contre Valérie Hayer à 21,57% et Raphaël Glucksmann à 13,03%. Ce qui correspond à 1776 bulletins dans la ville.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Segré-en-Anjou Bleu au premier tour de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de la présidentielle. Segré-en-Anjou Bleu avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,73%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 36,45% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,69% et 5,13% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 37,46% contre 62,54%.

12:32 - Quel résultat à Segré-en-Anjou Bleu pour la majorité aux législatives ? Les élections législatives 2022 à Segré-en-Anjou Bleu ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 17,87% dans la commune, partie intégrante de la 7ème circonscription du Maine-et-Loire, alors que les candidats LREM cumuleront 42,32% des voix. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Philippe Bolo (LREM) pour la première position localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Segré-en-Anjou Bleu A la mi-journée des législatives, Segré-en-Anjou Bleu émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 17 699 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 898 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (23,15%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 234 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 1,76%, Segré-en-Anjou Bleu est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,48%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 000 euros/an. À Segré-en-Anjou Bleu, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.

09:32 - C'est le moment de voter à Segré-en-Anjou Bleu pour les élections législatives Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette agglomération ? Début juin, au moment des européennes, 47,79% des électeurs de Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire) s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 50,58% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 45,67% au premier tour et seulement 43,4% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.