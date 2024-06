En direct

19:47 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis les dernières législatives à Sermaize-les-Bains Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Pour le premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 16,9% des votes dans la localité. La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 6,8% à Sermaize-les-Bains début juin. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 15% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 13 points à Sermaize-les-Bains Difficile de résumer clairement l'ensemble de ces chiffres. Mais des indices émergent… Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à environ 40% voire plus à Sermaize-les-Bains ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella au-delà des 50% à Sermaize-les-Bains aux européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes il y a trois semaines à Sermaize-les-Bains, avec 52,59% des suffrages exprimés (325 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 11%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 6,8%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Sermaize-les-Bains au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait engrangé les votes à Sermaize-les-Bains au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 41,13% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,55% et 14,33% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 6,8% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen finissait aussi première avec 61,93%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Sermaize-les-Bains ? Lors des dernières législatives à Sermaize-les-Bains, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 27,94% des votants ayant voté pour son binôme, contre 39,50% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers droite (60,21%). Charles de Courson s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Sermaize-les-Bains : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les habitants de Sermaize-les-Bains peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 17,44%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (66,1%) souligne le poids des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (66,89%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 577 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,75%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,29%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Sermaize-les-Bains mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 47,89% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Sermaize-les-Bains ? L'étude des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Début juin, lors des européennes, sur les 1 299 inscrits sur les listes électorales à Sermaize-les-Bains, 50,58% étaient restés chez eux, contre une abstention de 48,05% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,42% au premier tour et seulement 61,93% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Sermaize-les-Bains ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.