Résultat des législatives à Seyssinet-Pariset : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - La nouvelle union de la gauche pourrait se situer entre 38% et 43% à Seyssinet-Pariset lors de ces législatives Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Seyssinet-Pariset, le binôme Nupes avait en effet réuni 43,25% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 19,76% à Seyssinet-Pariset. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 9,91% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 8,67% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,02% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 38% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 9 points à Seyssinet-Pariset Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Seyssinet-Pariset entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera à près de 25% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Seyssinet-Pariset il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Seyssinet-Pariset. Ladite liste a glané 28,21% des voix, soit 1366 voix, face à Raphaël Glucksmann à 19,76% et Valérie Hayer à 13,17%.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Seyssinet-Pariset ? L'élection à la présidence de la République est probablement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'arrogeant que 19,73% contre 28,11% pour Emmanuel Macron et 22,91% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 65,42% devant Marine Le Pen (34,58%).

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Seyssinet-Pariset ? Le nombre d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur localement pour ces élections 2024. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Seyssinet-Pariset en 2022, lors des législatives, avec 17,13% au premier tour, contre 43,25% pour Marie-Noëlle Battistel (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Seyssinet-Pariset étant partie intégrante de la 4ème circonscription de l'Isère. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Comprendre l'électorat de Seyssinet-Pariset : un regard sur la démographie locale Les données démographiques et socio-économiques de Seyssinet-Pariset mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient influencer les résultats des législatives. Avec une densité de population de 1151 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,93%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 625 euros par an montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 4 410 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,80% et d'une population étrangère de 6,30% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Seyssinet-Pariset mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,62% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les législatives débutent à Seyssinet-Pariset : l'abstention en question L'une des clés de ces élections législatives 2024 sera immanquablement la participation à Seyssinet-Pariset. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,26% au premier tour. Au second tour, 51,81% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Seyssinet-Pariset ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 324 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 25,26% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,18% au premier tour. La volonté de changement des habitants pourrait potentiellement pousser les citoyens de Seyssinet-Pariset à ne pas rester chez eux.