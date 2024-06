Résultat des législatives à Silly-le-Long : l'élection 2024 en direct

Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Silly-le-Long en 2022 lors des législatives. C'est en effet Audrey Havez qui arrivait en pôle position au premier tour avec 37,53% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de l'Oise. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 58,40%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,60%.

11:02 - Silly-le-Long : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quel portrait faire de Silly-le-Long, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 195 habitants répartis dans 505 logements, ce bourg présente une densité de 103 hab/km². Avec 51 entreprises, Silly-le-Long offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (10,89%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 38,95% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 47,57% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 66,12 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. En conclusion, Silly-le-Long incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.