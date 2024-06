En direct

19:47 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Simandre pour ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Simandre, le binôme Nupes avait en effet enregistré 38,2% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion ? La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 9,73% à Simandre le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 5,74% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,31% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,23% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul de 20% cette fois.

18:42 - Une progression notable de l'extrême droite à Simandre en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais des tendances émergent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 39% à Simandre ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Simandre le 9 juin dernier ? Regarder quelques jours en arrière apparaît comme encore plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. 44,5% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Simandre, face à Valérie Hayer à 11% et Raphaël Glucksmann à 9,73%. Le mouvement d'extrême droite a séduit ainsi pas moins de 279 habitants de Simandre passés par les isoloirs.

14:32 - Simandre avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait fini première avec 35,09% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Simandre. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,54% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,58%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 5,27% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, la patronne du RN avait aussi battu Emmanuel Macron avec 57,34% contre 42,66%.

12:32 - À Simandre, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif donne des indicateurs clés au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Simandre, le RN terminait à la deuxième place, 31,27% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 38,20% pour Cécile Untermaier (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (59,68%). Cécile Untermaier conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Simandre : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Simandre, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 841 logements pour 1 742 habitants, la densité de la commune est de 74 hab/km². Ses 91 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 526 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (82,4%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,97% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 184,54 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, Simandre incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Etude de la participation lors des dernières élections législatives à Simandre Ce dimanche, lors des législatives à Simandre (71290), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,37% au premier tour et seulement 57,33% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,35% dans la commune, à comparer avec une abstention de 23,07% au second tour. Les jeunes générations manifestent généralement un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?