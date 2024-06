En direct

19:47 - Le Front populaire va-t-il profiter du vote Nupes à Sornay ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui s'avance pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Sornay, le binôme Nupes avait en effet glané 37,34% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme très proche de la majorité par les sondeurs ? Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 10,68% à Sornay début juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. Soit un cumul de 16% sur place.

18:42 - Une évolution impressionnante du RN à Sornay Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de scores ? Ce sont déjà 26 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est pas impossible que le RN finisse tout proche des 30% voire plus à Sornay ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire du Rassemblement national à Sornay Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a dominé les européennes 2024 à Sornay, avec 46,11% des suffrages, soit 367 voix dans la ville, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 10,68%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,68%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Sornay ? C'est sans doute l'élection suprême qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. La présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Sornay. Marine Le Pen prenait une avance notable avec 31,37% au premier round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,43% et 15,91% des voix. Sornay n'avait qu'une quatrième place à offrir à Valérie Pécresse, avec 7,91% des voix pour sa part. Au deuxième tour, Marine Le Pen surclassait aussi Emmanuel Macron avec 52,51%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Sornay ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Aux législatives en 2022 à Sornay, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 21,22% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 37,34% pour Cécile Untermaier (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (59,28%). Cécile Untermaier remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Sornay : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Sornay, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 1 021 logements pour 1 975 habitants, la densité de la ville est de 113 habitants par km². Ses 86 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (84,13%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,19% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 9,55%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 25 825 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour finir, à Sornay, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Sornay : la mobilisation des électeurs aux élections législatives Au fil des précédents scrutins électoraux, les 2 021 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 49,05% au niveau de Sornay (Saône-et-Loire), à comparer avec un taux d'abstention de 51,58% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,13% au premier tour. Au deuxième tour, 56,27% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Sornay pour les élections législatives ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.