19:47 - Un résultat aux législatives entre 14% et 16% à Sours pour le Nouveau Front populaire ? L'autre interrogation qui entoure ces élections législatives est celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Sours, le binôme Nupes avait en effet glané 14,94% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 9,86% à Sours début juin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 16% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (4,2%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,1%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,45%).

18:42 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Sours en 5 ans Que tirer de cette avalanche de chiffres ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 17 points à Sours entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut penser que le RN sera tout proche des 30% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire de Bardella à Sours Une autre élection, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont le verdict est aussi à étudier avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui nous occupe aujourd'hui. Dans le détail, 339 électeurs de Sours ont en effet été séduits par l'extrême droite il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a glané 44,55% des voix devant Valérie Hayer à 18,13% et Raphaël Glucksmann à 9,86%.

14:32 - Sours avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Sours lors du premier tour de la présidentielle avec 33,99%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 31,37%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 13,2% et 5,99% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 47,7% contre 52,3%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel aux législatives à Sours ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Sours, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 26,55% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 34,50% pour Guillaume Kasbarian (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (64,01%). Guillaume Kasbarian remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Sours : un éclairage démographique À Sours, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 37% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,34%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (79,28%) met en relief l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,54%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 647 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,98%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (4,69%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Sours mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,92% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Sours : étude du niveau d'abstention aux élections législatives À Sours, l'un des facteurs principaux de ces élections législatives sera indéniablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,05% au premier tour et seulement 55,84% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Sours ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 25,27% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,48% au second tour. Les efforts pour contrer le Rassemblement national seraient notamment capables de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Sours.