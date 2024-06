En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Soyaux pour ces législatives ? La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La réponse est complexe. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 16,49% à Soyaux. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 39% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Soyaux, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 27,33% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les intentions de vote ?

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement lors des législatives à Soyaux ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Les sondages d'intentions de vote dessinent des candidats du RN à environ 30% des suffrages dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points au-dessus de son score des législatives 2022. Virtuellement, cette dynamique devrait l'approcher de 30% à Soyaux, soit 15 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais Soyaux n'est pas la France et on note que le mouvement n'a enregistré ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:31 - 25,99% pour Jordan Bardella à Soyaux début juin Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut être s'approcher davantage du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines à Soyaux, avec 25,99% des voix, soit 733 voix, devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 16,67%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 16,49%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Soyaux au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen était largement distancée dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 20,03% contre 27,04% pour Emmanuel Macron et 29,67% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,26% devant Marine Le Pen (33,74%).

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Soyaux, grattant 15,09% des votes sur place, contre 30,98% pour Thomas Mesnier (Ensemble !). Soyaux se tournera en revanche vers René Pilato (LFI-PS-PC-EELV) au second tour, finalement à la première place localement avec 51,65%.

11:02 - Soyaux : élections législatives et dynamiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Soyaux mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des législatives. La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,01% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 557 euros/an peut être révélateur de disparités financières locales. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,89% et d'une population immigrée de 15,85% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Soyaux mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,04% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Soyaux ? Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, sur les 6 180 personnes en âge de voter à Soyaux, 52,73% étaient restées chez elles. L'abstention était de 52,24% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,43% au premier tour et seulement 55,85% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Soyaux pour les élections législatives ? En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record.