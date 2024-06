Résultat des législatives à Strasbourg : ce qu'on sait déjà sur le 1er tour

18:23 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Strasbourg ? Difficile d'avoir les idées claires après tous ces scores. Mais des pistes émergent… Si à l'échelle nationale, les sondages d'intentions de vote calculent une progression du RN à environ 15 points aux législative 2024 par rapport à son résultat des précédentes législatives (ce qui porterait virtuellement le parti de Jordan Bardella à 23% dans la commune), on remarque néanmoins que ce dernier n'a grappillé que 1,36 point de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. L'explosion du RN devrait donc être plus limitée localement.

17:07 - Strasbourg fait exception lors des européennes Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il est bon d'observer de près. Une tempête sans précédent… Même si certaines communes sont hors catégorie ! Le trio de tête des dernières européennes à Strasbourg, en effet, était composé de la liste de Manon Aubry avec 21.28% des bulletins exprimés, suivie de la liste de Raphaël Glucksmann avec 18.2% et Valérie Hayer avec 14.99%.

17:06 - Un taux de participation à 17h en forte progression par rapport à 2022 Dans le Bas-Rhin (67), le taux de participation au premier tour des élections législatives s'élève à 56,56% à 17 heures, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur. Un chiffre un peu plus bas que celui du taux de participation nationale qui vient de tomber aussi, s'élevant à 59.39% à la même heure.

16:45 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Strasbourg La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection présidentielle. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 35.48% et Emmanuel Macron avec 30.19% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Strasbourg. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 11.06%. Le second round de scrutin ne sera pas plus favorable à la cheffe du RN, Emmanuel Macron finissant à 77.65% contre 22.35% pour Le Pen.

16:28 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Strasbourg ? La fraction d'électeurs en faveur de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Strasbourg, grappillant 8.47% des votes sur place, contre 38.07% en moyenne pour les candidats Nupes répartis sur les 3 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Sandra Regol (NUP) dans la 1re circonscription avec 38.07%, Emmanuel Fernandes (NUP) dans la 2e circonscription avec 41.13% et Bruno Studer (ENS) dans la 3e circonscription avec 37.1%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore des candidats LFI-PS-PC-EELV vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

15:45 - Un taux de participation élevé à midi dans le Bas-Rhin (67) Ce dimanche 30 juin 2024, le taux de participation au premier tour des élections législatives à midi dans le Bas-Rhin (67) est de 23,75%. Ce taux de participation à la mi-journée est plus élevé qu'en 2022 où 16,63% des électeurs s'étaient rendus aux urnes à la même heure.

15:40 - Strasbourg et législatives : démographie, économie et choix électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Strasbourg révèlent des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 3542 habitants par km² et un taux de chômage de 16,92%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2330,48 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 71 268 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 16,52% et d'une population immigrée de 21,93% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 12,53% à Strasbourg, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:59 - Strasbourg : quel était le niveau d'abstention aux élections législatives ? L'analyse des résultats des derniers scrutins électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 43,16% des personnes aptes à voter à Strasbourg avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 50,06% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,45% au premier tour et seulement 51,16% au second tour. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 30,15% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 25,72% au premier tour.