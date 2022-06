Résultat des législatives à Strasbourg : les scores dévoilés, le direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Strasbourg dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 20:43

LÉGISLATIVES STRASBOURG. C’en est fini des élections législatives à Strasbourg avec la clôture du 2e tour de scrutin. Suivez en direct toute la publication des résultats dans la ville… 20:42 - Découvrez les premiers résultats partiels des législatives dans le Bas-Rhin Avec des premiers résultats estimés à 24% des inscrits dans la 2e circonscription du Bas-Rhin, c'est Sylvain Waserman, candidat du parti Ensemble, qui l'emporterait avec 61,93%. Ce dernier fait notamment face à Emmanuel Fernandes, candidat de la coalition NUPES (38,07%). 20:23 - Législatives 2022 : "Ensemble" en tête dans le Haut-Rhin d'après des résultats partiels à 99,27% des inscrits Selon le ministère de l'Intérieur, qui vient de nous fournir des résultats partiels (99,27% des inscrits) dans le Haut-Rhin : "Ensemble" est en tête avec 44,01%, devant LR avec 26,12%, puis le RN à 24,78% et NUPES à 5,09%. 20:10 - Ensemble en tête dans le Bas Rhin Selon les résultats partiels dans le Bas-Rhin à 80% des inscrits pour le 2e tour des élections législatives : Ensemble arrive en tête (51,78%), suivi du RN (30,24%) et de la Nupes (9,50%). 19:59 - Les résultats du 2e tour des législatives Il est 20h, cette année électorale est terminée ! Les résultats du 2e tour des élections législatives qui nécessitent encore un affinement au fur et à mesure de la soirée viennent de tomber. Selon Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions le parti d'Emmanuel Macron Ensemble obtient une majorité relative à l'Assemblée nationale, mais une majorité quand même avec de 218 sièges. La Nupes de Jean-Luc Mélenchon est deuxième avec 156 sièges. Le Rassemblement National est crédité de 89 sièges alors que Les Républicains auraient 78 sièges. 18:31 - Brigitte Klinkert bien partie dans le Haut-Rhin Dans la 1ère circonscription du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert est arrivée très largement en tête au premier tour des élections législatives. L’ancienne ministre déléguée chargée de l'Insertion auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, investie par la coalition présidentielle Ensemble, a obtenu 34,58% des voix. Opposée au Républicain Yves Hemedinger (20,57%) au second tour, Brigitte Klinkert devrait l’emporter dans cette circonscription où 55,70% des inscrits se sont abstenus au 1er tour. 17:29 - Découvrez le taux de participation à 17h en Moselle Le taux de participation à 17h pour ce second tour des élections législatives en Moselle s'élève à 30,53%. Un chiffre plutôt bas lorsqu'on le compare à la participation à la même heure à l'échelle nationale (38,11%). 17:26 - Dans le Bas-Rhin, à 17h, un taux de participation moindre qu'en France au niveau national D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, le taux de participation à 17h dans le département du Bas-Rhin est à 31,09% en ce 2e tour des législatives 2022, contre 38,11% à l'échelle nationale à la même heure. On constate donc sept points de participation de moins dans le Bas-Rhin qu'au niveau de la France entière. 17:23 - La participation en Meurthe-et-Moselle à 17h Le taux de participation à 17h en Meurthe-et-Moselle, proche de Strasbourg, est connu. Ce chiffre s'élève à 33,94% ce qui est inférieur à la participation à l'échelle nationale qui est de 38,11% pour ce second tour des élections législatives de 2022. 17:22 - La participation dans le Haut-Rhin Le taux de participation à 17h dans le Haut-Rhin pour le 2e tour des élections législatives est de 33,67%. Presque cinq points de moins que la moyenne nationale. 17:20 - EELV en force ? Alors que la ville de Strasbourg est passée sous pavillon vert en 2020, c’est désormais la circonscription de Strasbourg-Centre qui pourrait revenir aux Verts. L’écologiste Sandra Regol, numéro 2 nationale d'EELV et investie par la Nupes, pourrait l’emporter. Au premier tour, elle a fini avec une avance confortable devant le candidat de la majorité Alain Fontanel, avec 38,07% des suffrages contre 28,88%. Pour autant, les autres candidats à avoir fait des scores non-négligeables dans la circonscription, à savoir l’ancien député PS, Éric Elkouby, et la candidate LR, Audrey Rosenhaft, n’ont pas appelé à voter pour l’écologiste. Le premier n’a pas donné de consigne et la deuxième a appelé lundi dernier à "faire barrage à l’extrême-gauche". 17:20 - La participation dans la Haute Marne Le taux de participation à 17 heures s’élève à 42,24% en Haute-Marne pour ce deuxième tour des élections législatives 2022. Un chiffre élevé par rapport à la moyenne nationale (38,11%). 17:01 - La participation dans la Meuse Le taux de participation pour le 2nd tour des élections législatives à 17h dans le département de la Meuse est de 39,24%. C'est plus que la moyenne nationale qui est de 38,11%. 17:00 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h pour ce 2e tour des élections législatives à l'échelle nationale est de 38,11%. Un chiffre en dessous de celui du premier tour il y a une semaine avec plus d'un point de moins à la même heure (39,42%) . 15:36 - Le taux de participation du département des Vosges au 2e tour des législatives 2022 est connu ! Dans le département des Vosges, le ministère de l'Intérieur nous rapporte un taux de participation à midi de 24,25% au 2e tour des législatives 2022. Ce taux est bien supérieur à celui constaté à l'échelle nationale, évalué à 18,99% selon la même source. 15:28 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Strasbourg et dans le Bas-Rhin ? Dans le Bas-Rhin, l'horaire d'ouverture et celui de fermeture des bureaux de vote ne diffère pas pour les législatives par rapport à la présidentielle. Ainsi, s'il est possible d'aller glisser son bulletin dans l'une des urnes du département depuis 8 heures ce matin, pour les retardataires, il faudra le faire avant 18 ou 19 heures, horaire de fermeture des portes. A Strabourg, il est possible de voter jusqu'à 20 heures. Pour connaître les détails de votre ville, il suffit de cliquer sur notre page spéciale bureau de vote et entrer le nom de votre commune LIRE PLUS

Résultats des législatives 2022 à Strasbourg - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Strasbourg aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Sandra Regol Nouvelle union populaire écologique et sociale Alain Fontanel Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 2ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Emmanuel Fernandes Nouvelle union populaire écologique et sociale Sylvain Waserman Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Sébastien Mas Nouvelle union populaire écologique et sociale Bruno Studer Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Strasbourg - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Strasbourg

Résultats élections législatives par circonscription à Strasbourg La commune de Strasbourg est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives. 1ère circonscription du Bas-Rhin 2ème circonscription du Bas-Rhin 3ème circonscription du Bas-Rhin

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Strasbourg Sandra Regol (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 38,07% 38,07% Alain Fontanel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,88% 28,88% Éric Elkouby Divers gauche 9,73% 9,73% Tamara Volokhova Rassemblement National 6,55% 6,55% Audrey Rozenhaft Les Républicains 4,70% 4,70% Elena Christmann Reconquête ! 3,53% 3,53% Jamal Rouchdi Divers 1,53% 1,53% Nawal Hafed Ecologistes 1,26% 1,26% Albéric Barret Divers 1,20% 1,20% Jérémy Govi Divers gauche 0,99% 0,99% Lionel Sauner Ecologistes 0,86% 0,86% Stéphanie Karmann Régionaliste 0,75% 0,75% Yamina Grosjean Divers 0,63% 0,63% Frédéric Seigle-Murandi Divers 0,57% 0,57% Louise Fève Divers extrême gauche 0,45% 0,45% Elisa Blache Divers extrême gauche 0,22% 0,22% Sylvain Courcoux Divers 0,10% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Strasbourg Taux de participation 50,76% 50,76% Taux d'abstention 49,24% 49,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82% 0,82% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,29% 0,29% Nombre de votants 31 813 31 813

Dans la ville, Sandra Regol a collecté 38% des votes. Alain Fontanel (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Éric Elkouby (Divers gauche) la suivent grâce à respectivement 29% et 10% des votes. Le taux d'abstention s'établit à 49% des citoyens autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de cette circonscription électorale, ce qui représente 30 864 non-votants.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Strasbourg Emmanuel Fernandes (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,89% 41,13% Sylvain Waserman (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,31% 27,91% Hombeline Du Parc Rassemblement National 11,47% 10,07% Alexandre Wolf Samaloussi Les Républicains 6,38% 6,49% Nelly Caminade Reconquête ! 2,64% 2,40% Thibaut Vinci Parti radical de gauche 2,47% 2,41% Cendrine Diemunsch Régionaliste 2,35% 2,04% Fabienne Schnitzler Ecologistes 2,22% 2,19% Margarethe Leonhart-Gruber Ecologistes 1,79% 1,78% Déborah Goulet Ecologistes 1,29% 1,21% Jamal Boussif Divers 0,68% 0,77% Alain Richard Divers extrême gauche 0,66% 0,71% Alexandre Grandjean Divers 0,51% 0,51% Armèle Bennes Divers 0,33% 0,36% Participation au scrutin Circonscription Strasbourg Taux de participation 47,87% 48,48% Taux d'abstention 52,13% 51,52% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 0,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,36% Nombre de votants 35 121 26 758

C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a récolté le plus de votes auprès des 55190 citoyens de Strasbourg votant dans la 2ème circonscription du Bas-Rhin. Dans l'agglomération, Emmanuel Fernandes a accumulé 41% des voix. Il devance Sylvain Waserman (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Hombeline Du Parc (Rassemblement National) qui reçoivent dans l'ordre 28% et 10% des voix. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune pour la 2ème circonscription du Bas-Rhin atteint 48% (soit 26 758 votants).

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Strasbourg Bruno Studer (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,75% 37,10% Sébastien Mas (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,82% 31,66% Stéphanie Dô Rassemblement National 13,46% 9,94% Imene Sfaxi Les Républicains 5,49% 6,02% Chantal Cutajar Ecologistes 4,48% 4,92% Capucine Gautheron Régionaliste 3,26% 2,60% Joëlle Gaubert Reconquête ! 2,70% 3,00% Patricia Noel Ecologistes 1,42% 1,27% Cindy Bernhardt Divers 1,25% 1,18% Virginie Wetzel Droite souverainiste 1,02% 0,90% Denise Grandmougin Divers extrême gauche 0,62% 0,58% Valentin Plichon Divers 0,57% 0,52% Hicham Hamza Divers 0,16% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Strasbourg Taux de participation 45,72% 48,92% Taux d'abstention 54,28% 51,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99% 0,78% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,29% 0,22% Nombre de votants 32 423 12 697

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 25952 électeurs inscrits dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin et résidant à Strasbourg. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux urnes dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription du Bas-Rhin s'élève à 49%. Bruno Studer a collecté 37% des suffrages. Sébastien Mas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Stéphanie Dô (Rassemblement National) le suivent avec respectivement 32% et 10% des voix. Ces données ne reflètent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la 3ème circonscription du Bas-Rhin : 5 autres communes contribuent aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Législatives 2022 à Strasbourg : les enjeux

Comme partout en France, les 287 532 habitants de Strasbourg (67000) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 35.48% des votes au premier tour à Strasbourg. Le président du parti La France Insoumise avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 30.19% et 11.06% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas réussi à franchir le barrage du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 77.65% des suffrages face à Marine Le Pen (22.35%). La nouvelle coalition de partis politiques de gauche remportera-t-elle la confiance des votants de cette ville comme au premier tour de l'élection présidentielle ?