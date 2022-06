Résultat des législatives à Strasbourg - Election 2022 (67000) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Strasbourg

Le résultat des élections législatives 2022 à Strasbourg est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Bas-Rhin

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Bas-Rhin

Le résultat du premier tour de la 1ère circonscription du Bas-Rhin sera disponible prochainement. Retrouvez ci-dessous la liste des candidats pour cette circonscription :

Tête de liste Liste Louise Fève Divers extrême gauche Yamina Grosjean Divers Jamal Rouchdi Divers Elena Christmann Reconquête ! Sandra Regol Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Karmann Régionaliste Sylvain Courcoux Divers Elisa Blache Divers extrême gauche Alain Fontanel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Lionel Sauner Ecologistes Tamara Volokhova Rassemblement National Éric Elkouby Divers gauche Albéric Barret Divers Jérémy Govi Divers gauche Frédéric Seigle-Murandi Divers Nawal Hafed Ecologistes Audrey Rozenhaft Les Républicains

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Bas-Rhin

Emmanuel Fernandes a accumulé 41% des suffrages dans l'agglomération. Il arrive devant Sylvain Waserman (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Hombeline Du Parc (Rassemblement National) qui ramassent 28% et 10% des votes. L'abstention représente 52% des citoyens inscrits dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription du Bas-Rhin, ce qui représente 28 432 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Strasbourg Emmanuel Fernandes Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,89% 41,13% Sylvain Waserman Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,31% 27,91% Hombeline Du Parc Rassemblement National 11,47% 10,07% Alexandre Wolf Samaloussi Les Républicains 6,38% 6,49% Nelly Caminade Reconquête ! 2,64% 2,40% Thibaut Vinci Parti radical de gauche 2,47% 2,41% Cendrine Diemunsch Régionaliste 2,35% 2,04% Fabienne Schnitzler Ecologistes 2,22% 2,19% Margarethe Leonhart-Gruber Ecologistes 1,79% 1,78% Déborah Goulet Ecologistes 1,29% 1,21% Jamal Boussif Divers 0,68% 0,77% Alain Richard Divers extrême gauche 0,66% 0,71% Alexandre Grandjean Divers 0,51% 0,51% Armèle Bennes Divers 0,33% 0,36% Participation au scrutin Circonscription Strasbourg Taux de participation 47,87% 48,48% Taux d'abstention 52,13% 51,52% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 0,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,36% Nombre de votants 35 121 26 758

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin

Les électeurs des 5 autres communes de la 3ème circonscription du Bas-Rhin voteront-ils comme ceux de Strasbourg ? La participation parmi les habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale atteint 49%, ce qui représente 12 697 votants. Bruno Studer a amassé 37% des votes à l'échelle de la ville. Il est suivi par Sébastien Mas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Stéphanie Dô (Rassemblement National) qui décrochent 32% et 10% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Strasbourg Bruno Studer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,75% 37,10% Sébastien Mas Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,82% 31,66% Stéphanie Dô Rassemblement National 13,46% 9,94% Imene Sfaxi Les Républicains 5,49% 6,02% Chantal Cutajar Ecologistes 4,48% 4,92% Capucine Gautheron Régionaliste 3,26% 2,60% Joëlle Gaubert Reconquête ! 2,70% 3,00% Patricia Noel Ecologistes 1,42% 1,27% Cindy Bernhardt Divers 1,25% 1,18% Virginie Wetzel Droite souverainiste 1,02% 0,90% Denise Grandmougin Divers extrême gauche 0,62% 0,58% Valentin Plichon Divers 0,57% 0,52% Hicham Hamza Divers 0,16% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Strasbourg Taux de participation 45,72% 48,92% Taux d'abstention 54,28% 51,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99% 0,78% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,29% 0,22% Nombre de votants 32 423 12 697

LÉGISLATIVES STRASBOURG. Les circonscriptions du Bas-Rhin sont en train de découvrir le résultat des élections législatives 2022, à l'issue du 1er tour de scrutin ce dimanche 12 juin. Suivez la publication des résultats à Strasbourg en direct... 22:37 - Voici les dernières estimations des résultats des législatives au niveau national Avant de vous dévoiler les résultats définitifs à Strasbourg, voici les dernières estimations Elabe pour BFMTV des résultats du premier tour des législatives au niveau national : NUPES (FI, EELV, PS, PCF) : 26,2%

ENSEMBLE (Renaissance, Modem, Horizon, etc) : 25,9%

RN (Rassemblement national) : 18,8%

LR (Les Républicains) : 11,4%

Autres (divers, divers écologistes, régionalistes, divers centres, etc.) : 5,9%

Reconquête: 4,3%

Divers gauche et dissidents Nupes: 3,3%

Divers droite: 1,9%

Divers souverainistes et extrême droite: 1,2%

Extrême gauche (LO, NPA et autres): 1,1% 21:24 - Ensemble en tête des résultats partiels dans le Bas-Rhin Dans le Bas-Rhin, 85% des bulletins ont été dépouillés et les données du ministère de l'Intérieur indiquent que la majorité présidentielle est en tête avec 27,18% devant le Rassemblement national donné à 21,07% et la Nupes à 15,93%. 21:24 - Ensemble ! en tête du premier tour des législatives dans le Haut-Rhin Les résultats complets dans le département du Haut-Rhin (68) communiqués par le ministère de l'Intérieur sont les suivants : Ensemble (28,33%)

RN (20,85%)

NUPES (16,17%). 21:07 - La Nupes et Ensemble donnés à 25,9% par de nouvelles estimations des résultats L'Ifop-Fiducial a publié de nouvelles estimations des résultats du premier tour des élections législatives pour TFI-LCI-Les Indés Radios. La Nupes et Ensemble sont toujours donnés à égalité à 25,9% des voix et sont suivis par le RN à 19% et LR à 11,4%. Reconquête! et les candidats de divers droite sont en dessous des 5%, respectivement 4,3% et 3,1%. 20:00 - Les premières estimations du scrutin pour le 1er tour des législatives, en France et à Strasbourg D'après les premières estimations évoquées, la NUPES (alliance de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon) et Ensemble (le rassemblement de la majorité présidentielle) seraient en tête du scrutin (l'un ou l'autre) avec environ 25% des voix. Suivrait derrière le RN (Rassemblement national), avec 15 à 20 % des suffrages. Retrouvez bientôt les premiers résultats pour Strasbourg. 19:59 - Quelles premières estimations nationales par ensemble politique pour le 1er tour des législatives ? D'après une première estimation nationale Ifop-Fiducial pour TF1-LCI-Les Indés Radios et sa projection en pourcentage, les ensembles politiques auraient respectivement récolté aux alentours des scores suivants au 1er tour des législatives ce dimanche soir, ce qui placerait la NUPES en tête du premier scrutin : NUPES : 26,1 %

Ensemble : 25,6%

RN : 19,2%

LR et UDI : 11,3%

Reconquête : 4,1%

DVD (Divers droite) : 3,2%

DVG (Divers gauche) : 3,0% 17:26 - Quel taux de participation en Moselle à 17 heures pour le premier tour des législatives ? Le taux de participation à 17 heures dans le département de la Moselle s'élève à 32,41%, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ce taux de participation est plus bas de 7 points comparé au taux de participation national à la même heure, qui s'élève à 39,42% en France. 17:20 - Quel taux de participation en Meurthe-et-Moselle à 17 heures pour le premier tour des législatives ? Le taux de participation à 17 heures en Meurthe-et-Moselle s'élève à 36,23% au premier tour des élections législatives de 2022, selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Il est de 3 points en-dessous du taux de participation national à la même heure, qui s'élève à 39,42%. 17:19 - Législatives 2022 : quel taux de participation à 17 heures dans le Bas Rhin ? Pour le département du Bas Rhin, le ministère de l'Intérieur nous fait part d'un taux de participation à 17 heures de 33,53% au 1er tour des législatives 2022, ce dimanche 12 juin. Un taux qui se situe près de 6 points en-dessous du taux de participation à l'échelle de la France métropolitaine à la même heure (39,42%). 17:11 - La participation à 17h dans le Haut-Rhin La participation à 17h pour le 1er tour des élections législatives dans le département du Haut-Rhin est de 37,3%. C'est quasiment deux points de moins que la moyenne nationale à la même heure. 17:04 - Quel est le taux de participation à 17 heures dans les Vosges ? Le taux de participation à 17 heures au premier tour des législatives 2022 dans le département des Vosges s'élève à 45,30% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ce chiffre est de 6 points au-dessus du taux de participation national qui s'élève à 39,42% à la même heure (17 heures). 16:58 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h pour les élections législatives à l'échelle nationale est tombée et il est extrêmement bas. Selon les chiffres du ministère, le taux est de 39,42%. C'est 1,3 point de moins par rapport à l'élection législatives de 2017 qui était à 40,75% à la même heure. 15:41 - Moins de participation dans le Bas-Rhin qu'au niveau national aux législatives à midi Dans le Bas-Rhin, à Strasbourg comme dans les environs, en moyenne 16,64% des électeurs ont glissé un bulletin dans l'urne pour le 1er tour des élections législatives avant midi d'après le ministère de l'Intérieur. Un taux de participation plus faible qu'au niveau national (18,34%). 15:41 - Combien d'électeurs ont voté aux législatives à midi dans le Haut-Rhin ? Dans le Haut-Rhin, département collé au Bas-Rhin et sa préfecture strasbourgeoise, le taux de participation à midi aux élections législatives est semblable à la moyenne nationale avec 18,56% d'électeurs s'étant rendus dans les bureaux de vote d'après les données du ministère de l'Intérieur.

Législatives 2022 à Strasbourg : les enjeux

Comme partout en France, les 287 532 habitants de Strasbourg (67000) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 35.48% des votes au premier tour à Strasbourg. Le président du parti La France Insoumise avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 30.19% et 11.06% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas réussi à franchir le barrage du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 77.65% des suffrages face à Marine Le Pen (22.35%). La nouvelle coalition de partis politiques de gauche remportera-t-elle la confiance des votants de cette ville comme au premier tour de l'élection présidentielle ?