Résultat des législatives à Sucy-en-Brie : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - À Sucy-en-Brie, quels reports de voix à gauche ce soir ? Une autre source de doute qui entoure ces élections législatives est celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Sucy-en-Brie, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,79% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les sondeurs ? Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 15,29% à Sucy-en-Brie. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 35% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (13,53%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,95%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,65%).

18:42 - Le RN favori à Sucy-en-Brie pour les législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN est déjà puissante à Sucy-en-Brie entre le score de Jordan Bardella en 2019 (13,83%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (20,8%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport à la précédente élection des députés en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 17% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une percée du RN aussi à Sucy-en-Brie au début du mois ? Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, a fini première des européennes à Sucy-en-Brie. Le mouvement glanait 20,8% des votes, devant Valérie Hayer à 17,23% et Raphaël Glucksmann à 15,29%.

14:32 - À Sucy-en-Brie, le résultat de la présidentielle toujours pertinent C'est incontestablement le choix du président de la République qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut noter que le RN avait réalisé au premier tour un meilleur chiffre aux législatives 2022 à Sucy-en-Brie que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La patronne du parti avait engrangé 13,08% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,18%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 23,56% et Marine Le Pen avec 13,08%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 28,05% contre 71,95%).

12:32 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Sucy-en-Brie ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Sucy-en-Brie en 2022, lors des élections du Parlement, avec 9,13% au premier tour, contre 28,05% pour Marie-Carole Ciuntu (Les Républicains), Sucy-en-Brie votant pour la 4ème circonscription du Val-de-Marne. Sucy-en-Brie se tournera en revanche vers Maud Petit (La République en Marche) au second tour, finalement en tête localement avec 59,33%.

11:02 - Sucy-en-Brie : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence la population de Sucy-en-Brie exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,6%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage important de cadres, atteignant 27,04%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 15,95% et d'une population étrangère de 11,43% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 7,77% à Sucy-en-Brie, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Sucy-en-Brie Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des élections législatives à Sucy-en-Brie ? Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,4% au premier tour et seulement 48,18% au deuxième tour. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24,76% des votants de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 20,26% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment en mesure de ramener les électeurs de Sucy-en-Brie vers les urnes.