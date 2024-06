En direct

19:50 - Les bulletins de la coalition de gauche scrutés Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui a émergé en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Survilliers, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,04% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment glané 8,04% à Survilliers le 9 juin. Mais on peut en revanche remonter ce score à 29% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (17,04%), de Marie Toussaint (3,2%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,9%).

18:42 - Rassemblement national : quel résultat aux législatives à Survilliers ? Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions se distinguent… La progression du RN est déjà puissante à Survilliers entre le score de Jordan Bardella en 2019 (31,45%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (38,58%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN une progression de quinze points en comparaison de 2022 en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La liste Bardella à 38,58% à Survilliers le 9 juin dernier Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut-être concorder avec le verdict établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Rassemblement national de Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Survilliers, avec 38,58% des électeurs devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 17,04%, et la liste de Valérie Hayer avec 11,59%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Survilliers au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La cheffe de l'ancien Front national écrasait le match avec 28,07% au 1er round. Derrière, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 25,59% et 23,06% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 6,69% des voix. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,35% contre 50,65%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Survilliers Le nombre de votes du Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour ces élections législatives. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Survilliers, comptant 19,53%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 32,51% des voix. Surprise totale : le parti lepéniste réussira finalement à terminer en tête de ces législatives, avec 52,81%, contre 47,19% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à la fin du second round.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Survilliers Comment la population de Survilliers peut-elle impacter le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,48% et une densité de population de 767 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (82,2%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 082 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,41% et d'une population étrangère de 6,92% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Survilliers mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,54% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Survilliers L'un des critères forts du scrutin législatif sera indéniablement le niveau d'abstention à Survilliers (95470). Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,97% au premier tour. Au deuxième tour, 39,98% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Survilliers cette année ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 76,63% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 70,46% au second tour, c'est-à-dire 1 684 personnes. Les habitants des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?