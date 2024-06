En direct

19:48 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Taissy convoité La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste de Raphaël Glucksmann avait obtenu 12,23% à Taissy le 9 juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la LFI Manon Aubry (4,11%), l'écologiste Marie Toussaint (4,29%) et enfin ceux du PCF Léon Deffontaine (1,46%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 21% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Taissy, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 15,67% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Taissy en 5 ans Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Taissy entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Taissy dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Regarder quelques jours en arrière peut sembler plus que jamais logique au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. 34,31% des voix ont en effet cheminé vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Taissy, devant Valérie Hayer à 21,9% et Raphaël Glucksmann à 12,23%. Le RN l'a emporté avec pas moins de 376 habitants de Taissy passés par les isoloirs.

14:32 - À Taissy, le résultat de la présidentielle encore bien ancré C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Taissy lors du premier tour de la présidentielle avec 35,34%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 25,3%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,48% et 9,39% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 39,52% contre 60,48%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Taissy Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enseignement majeur pour cette élection 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Aux législatives en 2022 à Taissy, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 23,88% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 40,94% pour Lise Magnier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (59,85%). Lise Magnier s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Taissy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Taissy, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 2 187 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 176 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 33,85% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,27% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 47 162 € par an, la ville ambitionne plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Taissy démontre l'intérêt des habitants pour les idées françaises.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Taissy L'un des facteurs clés du scrutin législatif sera indiscutablement le taux de participation à Taissy. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,03% au premier tour. Au deuxième tour, 56,5% des votants se sont déplacés. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 84,34% des électeurs de la localité, à comparer avec une participation de 84,45% au premier tour, ce qui représentait 1 423 personnes. La flambée des prix qui grève le budget des ménages combinée avec les préoccupations liées au conflit armé israélo-palestinien, pourraient entre autres faire augmenter la participation à Taissy.