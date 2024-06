Résultat des législatives à Talmas : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un avantage de Bardella à Talmas au début du mois Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il est bon d'analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. 48,86% des suffrages sont en effet tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Talmas, devant Valérie Hayer à 17,18% et François-Xavier Bellamy à 8,9%. Le mouvement d'extrême droite a rassemblé ainsi pas moins de 236 habitants de Talmas passés par les isoloirs.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Talmas au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la clé pour évaluer une tendance politique locale. On remarque que le RN avait enregistré au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait rassemblé 34,55% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 33,09% et 9,52%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 47,91% contre 52,09%).

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Le score obtenu par le Rassemblement national sera très observé localement pour cette élection des députés 2024. Les législatives avaient abouti à un excellent score pour le Rassemblement national à Talmas. On retrouvait en effet Jean-Philippe Tanguy en tête au premier tour, avec 39,31% dans la cité, qui faisait partie de la 4ème circonscription de la Somme. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 52,38%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,62%.

11:02 - Dynamique électorale à Talmas : une analyse socio-démographique Devant le bureau de vote de Talmas, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 493 logements pour 1 079 habitants, la densité de la commune est de 55 habitants/km². Ses 56 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (88,24%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 42,86% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 196,97 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Talmas, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Elections législatives passées à Talmas : état des lieuxde la participation Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, 58,36% des électeurs de Talmas (Somme) avaient pris part au scrutin, contre une participation de 65,33% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,81% au premier tour et seulement 60,05% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.