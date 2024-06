Résultat des législatives à Tassin-la-Demi-Lune : premiers chiffres de l'élection 2024

Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des tendances émergent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à environ 20% ou plus à Tassin-la-Demi-Lune ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est très parlant. Le 9 juin en effet, à Tassin-la-Demi-Lune, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 21,59% des votes contre Valérie Hayer à 20,29% et François-Xavier Bellamy à 16,63%. Si on entre dans le détail, 1995 électeurs l'ont choisie dans la ville.

Tassin-la-Demi-Lune aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la ville de Tassin-la-Demi-Lune, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,68%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,8%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,94% et d'une population immigrée de 10,07% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,59% à Tassin-la-Demi-Lune, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.