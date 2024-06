Résultat des législatives à Terre-de-Haut : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Bardella dans sa moyenne nationale à Terre-de-Haut le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat qui est tombé lors des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. C'est en effet la liste RN emmenée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux européennes il y a trois semaines à Terre-de-Haut, avec 31,25% des voix devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 21,88%, et Valérie Hayer avec 20,98%.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Terre-de-Haut C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Terre-de-Haut lors du premier tour de la présidentielle avec 40,83%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,67%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec seulement 17,67% et 5,5% des voix. Mais la patronne du RN s'imposera finalement au second avec 64,09% contre 35,91% pour Macron.

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Terre-de-Haut ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un indice précieux au moment de l'élection du jour. Il n'y avait pas de candidature RN aux législatives à Terre-de-Haut en 2022, où c'est Elie Califer (Divers gauche) qui s'imposait au premier tour, avec 47,65%, la commune votant pour la 4ème circonscription de la Guadeloupe. Un seul candidat était en lice au second tour, une particularité synonyme de victoire assurée pour Elie Califer sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Terre-de-Haut : perspectives électorales Quel portrait faire de Terre-de-Haut, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 496 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 261 entreprises, Terre-de-Haut permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 22% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,11% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 27,2% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 42,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1144,70 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Terre-de-Haut incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Terre-de-Haut Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des précédentes consultations politiques ? Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 1 890 personnes en âge de voter à Terre-de-Haut, 12,06% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 9,53% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 15,86% au premier tour. Au deuxième tour, 11,17% des votants se sont déplacés. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 38,13% des électeurs de la localité. Le taux de participation était de 33,53% au premier tour, c'est-à-dire 616 personnes.