Résultat des législatives à Tessancourt-sur-Aubette : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ces législatives vont peut-être confirmer l'équilibre établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 181 habitants de Tessancourt-sur-Aubette passés par les bureaux de vote ont en effet choisi l'extrême droite il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella enregistrait ainsi 39,61% des votes contre Valérie Hayer à 15,97% et François-Xavier Bellamy à 8,32%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Tessancourt-sur-Aubette au premier tour de l'élection présidentielle

Le choix du président de la République est sans doute la référence pour évaluer une tendance politique locale. On remarque que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans à Tessancourt-sur-Aubette que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait engrangé 25,29% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 27,27%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,29% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,2%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 43,63% contre 56,37%).