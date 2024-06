Résultat des législatives à Thiers-sur-Thève : l'élection 2024 en direct

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Thiers-sur-Thève

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Thiers-sur-Thève comme dans toute la France. Avec ses 1 081 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 70 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 595 foyers fiscaux. Dans le village, 17,69% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 5,19% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,09% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 39,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 428,10 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Thiers-sur-Thève manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.