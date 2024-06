En direct

19:50 - Une prévision de 30% à 31% pour la gauche à Tigery La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? Lors des européennes, la liste Glucksmann a obtenu 11,69% à Tigery. Mais ce sont 31% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (15,23%), de l'EELV Marie Toussaint (4,11%) et enfin de Léon Deffontaine (1,84%). Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Tigery, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 30,8% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,35% pour Yannick Jadot, 1,66% pour Fabien Roussel et 1,14% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 16 points à Tigery Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc juger possible que le RN termine à près de 30% à Tigery ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 36,9% à Tigery début juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen à Tigery. Le bulletin a enregistré 36,9% des votes, soit 521 voix dans la ville, face à Manon Aubry à 15,23% et Valérie Hayer à 11,9%.

14:32 - Tigery avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement la présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Avec 21,1%, c'est un score décevant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Tigery au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,88% et 23,59% des votes. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus gagnant pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'emportant avec 60,2% contre 39,8% pour Le Pen.

12:32 - Les données des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Tigery ? Analyser le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Tigery il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 20,22% au premier tour, contre 30,80% pour Nadhera Beletreche (Nupes), Tigery votant pour la 9ème circonscription de l'Essonne. Sur la commune de Tigery, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national. Une victoire, donc, pour Marie Guévenoux dans la localité.

11:02 - Les enjeux locaux de Tigery : tour d'horizon démographique Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Tigery, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 4 318 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 279 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (92,27%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 272 résidents étrangers, Tigery se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 318 euros par an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. À Tigery, où les moins de 30 ans correspondent à 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - C'est l'heure de voter à Tigery : les législatives débutent L'un des facteurs clés du scrutin législatif sera incontestablement le niveau d'abstention à Tigery (91250). Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 46,75% au premier tour. Au second tour, 44,27% des citoyens se sont déplacés. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 73,26% des électeurs de la ville. La participation était de 79,25% au premier tour, c'est-à-dire 1 986 personnes. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des familles est de nature à ramener les électeurs de Tigery dans les isoloirs.