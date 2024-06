Résultat des législatives à Toulon : ce que les premiers chiffres disent du 1er tour

17:13 - Découvrez le taux de participation dans le Var à 17h Le Ministère de l'Intérieur commence à communiquer les chiffres de la participation à 17h. Dans le Var, cette dernière s'établit à 61,75%. En 2022, ce taux avait terminé à 43,96% à l'issue du premier tour.

17:09 - Le 9 juin, la petite démonstration du RN à Toulon Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. 36.82% des votes se sont en effet portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Toulon, contre Valérie Hayer à 13.01% et Raphaël Glucksmann à 10.19%. Le mouvement nationaliste a convaincu ainsi 19479 habitants de Toulon passés par les bureaux de vote.

16:47 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Toulon au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Chose rare : le Rassemblement national avait affiché au premier tour une meilleure marque aux législatives à Toulon que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 25.28% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 24.21% et 19.62%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 49.57% contre 50.43%).

16:30 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Analyser le dernier scrutin législatif livre des indicateurs précieux au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Toulon, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 25.92% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 30.28% en moyenne pour les candidats Ensemble ! . Yannick Chenevard (ENS) dans la 1re circonscription avec 31% et Laure Lavalette (RN) dans la 2e circonscription avec 29.2% étaient respectivement arrivés en tête à Toulon au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire aux candidats LREM avec 52.74%. Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Yannick Chenevard (ENS) dans la 1re circonscription avec 53.49% et Ange Musso (ENS) dans la 2e circonscription avec 51.03%.

15:42 - Les données démographiques de Toulon révèlent les tendances électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, Toulon se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 180 452 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 14 625 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 47 104 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (68,69%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Avec 12 089 résidents étrangers, Toulon est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 242 €/an, la commune ambitionne un avenir prospère. À Toulon, les préoccupations locales, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, se mêlent aux objectifs français.

10:59 - C'est parti pour les législatives à Toulon L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter l'abstention à Toulon. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 69,04% des personnes en âge de voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 70,38% au premier tour, c'est-à-dire 73 876 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,86% au premier tour. Au second tour, 42,41% des citoyens ont exercé leur droit de vote. La flambée des prix qui pèse sur le budget des ménages combinée avec les craintes liées au conflit entre l'Ukraine et la Russie, sont par exemple en mesure de ramener les habitants de Toulon dans les isoloirs.