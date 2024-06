Résultat des législatives à Tourcoing : consultez tous les résultats dans la ville EN DIRECT

21:27 - Gérald Darmanin (Ensemble) en tête dans sa circonscription Dans la 10e circonscription du Nord, Gérald Darmanin (Ensemble) est en tête avec 44,48% des suffrages exprimés, devant le candidat RN Bastien Verbrugghe (35,29%), selon les premiers résultats partiels du ministère de l'Intérieur. Ils sont suivis par Leslie Mortreux (NFP LFI) avec 14,96%, Jerome Garcia (LR) avec 3,75%, et Christophe Charlon ( EXG) avec 0,76% des suffrages.

21:25 - Gérald Darmanin appelle à faire barrage au RN au second tour des législatives Sur BFMTV, Gérald Darmanin annonce avoir eu 36% des voix au premier tour dans sa circonscription de Tourcoing (Nord). "Les gens du Nord seront très nombreux à dire non à la prétention très affichée du RN. Je serai un protecteur pour ma circonscription et à l'Assemblée nationale", a-t-il annoncé. "Rien n'est fait. C’est une circonscription "extrêmement difficile" explique-t-il, appelant à "faire barrage" au Rassemblement National au second tour.

21:14 - Au moins 10 candidats RN élus À ce stade de la soirée, au moins 10 candidats RN ont été élus députés dès le soir du 1er tour dans le Nord et le Pas-de-Calais selon les informations de France 3

21:00 - Gérald Darmanin en tête dans son fief Selon des résultats partiels ministère de l’intérieur - Nord, 10eme circonscription : Darmanin (ENS) a 44,48% (ballotage), Bastien Verbrugghe (RN) : 35,29%, Leslie Mortreux (NFP LFI) : 14,96%, Jerome Garcia (LR) : 3,75%, Christophe Charlon ( EXG) : 0,76%

20:02 - Les résultats du 1er tour des législatives sont tombés Selon l'IFOP pour TF1 et LCI, à l'échelle nationale, le RN arrive en tête à 34,5%, suivi du Nouveau Front Populaire à 28,5%, puis du parti de la Majorité présidentielle à 22,5%. En dessous figurent le LR avec 10% des votes, Ext G avec 1,2%, REC avec 0,5% et Divers avec 2,8%. Les résultats tomberont plus tard dans la soirée pour la ville de Tourcoing.

19:26 - Les bulletins de la coalition de gauche scrutés L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Raphaël Glucksmann avait cumulé 8,93% à Tourcoing pour ces élections continentales. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce dimanche soir, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 38% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Tourcoing, la Nupes avait par ailleurs rassemblé 33,02% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions correspondant à la ville. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:33 - Un Rassemblement national victorieux à Tourcoing à 20 jours des législatives Alors que conclure de l'ensemble de ces données ? L'étiquette RN devrait se situer à 30% à Tourcoing lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prédite par les élections du 9 juin s'applique localement. Le parti frontiste est même crédité de 33% des suffrages dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 4,15 points dans la localité.

17:36 - Un score de Bardella dans la moyenne à Tourcoing aux européennes Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 30.42% des voix se sont en effet tournées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Tourcoing, devant Manon Aubry à 25.38% et Valérie Hayer à 11.77%. Le RN s'est imposé en tête avec pas moins de 7455 électeurs de Tourcoing.

16:54 - Tourcoing avait voté Mélenchon lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23.43% contre 36.2% pour Jean-Luc Mélenchon. La troisième et la quatrième places revenaient à Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec 23.39% et 4.62% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41.2% contre 58.8%.

16:35 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Tourcoing ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Tourcoing, obtenant 18.55% des suffrages sur place, contre 33.02% en moyenne pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Odile Vidal-Sagnier (NUP) dans la 9e circonscription avec 34.49% et Gérald Darmanin (ENS) dans la 10e circonscription avec 33.82%. Sur la commune de Tourcoing, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera préférée lors du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste sur l'ensemble des électeurs.

15:47 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Tourcoing La composition démographique et socio-économique de Tourcoing définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections législatives. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 23,2% des résidents sont des enfants, et 16,8% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 627 euros/an peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,86% et d'une population immigrée de 12,62% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,51% à Tourcoing, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.