Le RN n'a pas convaincu à Tournay il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 15,63% au premier tour, contre 41,18% pour Maryse Beyrié (Divers gauche), Tournay faisant partie de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées. Le scénario se répétera au second tour, le parti laissant cette fois le binôme LREM finir gagnant.

Quel portrait faire de Tournay, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 230 habitants répartis dans 745 logements, ce bourg présente une densité de 92 hab/km². L'existence de 137 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (68,59%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 29,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,73% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1096,05 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Tournay contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.

Au cours des dernières années, les 1 249 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 59,82% des votants de Tournay, contre un taux de participation de 58,12% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 60,42% au premier tour et seulement 55,04% au deuxième tour. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 77,69% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,29% au premier tour, c'est-à-dire 808 personnes.

L'unique bureau de vote de la localité de Tournay est accessible de 8 heures à 18 heures pour permettre aux votants de faire leur choix. En ce 30 juin 2024, les Français ont déjà participé à un scrutin électoral il y a trois semaines, à l'occasion des élections européennes marquées par la victoire du Rassemblement national. Lors des précédentes élections législatives, il y a deux ans, 89 sièges avaient été remportés par le parti de Jordan Bardella à l'Assemblée, et 245 pour 'Ensemble pour la majorité présidentielle'. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle faction politique prendra la tête de ces législatives à Tournay ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.