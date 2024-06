Résultat des législatives à Trappes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Trappes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui s'avance en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Trappes, le binôme Nupes avait en effet cumulé 55,23% des votes dans la localité. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion ? Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 7,71% à Trappes. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 65% sur place.

18:42 - Trappes compte parmi les rares zones où le Rassemblement national na pas progressé ces dernières années Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'on a observé environ 8 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Trappes semble néanmoins dans une situation différente. Entre le Jordan Bardella de 2019 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place.

15:31 - Trappes pas vraiment en phase avec la France lors des européennes Le résultat de ces législatives va peut-être se rapprocher bien plus du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. La liste Bardella n'était que deuxième en effet aux européennes il y a quelques jours à Trappes. C'est la liste de Manon Aubry qui est montée sur la première marche avec 54,45%, contre 14,34% pour le RN.

14:32 - 60,61% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Trappes Lors de l'élection à la présidence de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 60,61% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 16,6%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 10,75%. Et La patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 25,9% contre 74,1%.

12:32 - William Martinet (Nupes) en tête lors des dernières législatives à Trappes A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très scruté. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Trappes, obtenant 10,17% des voix sur place, contre 55,23% pour William Martinet (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nupes (78,06% contre 21,94% pour le RN). William Martinet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Trappes La structure démographique et socio-économique de Trappes détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 2401 habitants par km² et un taux de chômage de 16,13%, les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2096,48 euros/mois peut être révélateur de difficultés économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 29,51% et d'une population étrangère de 23,18% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Trappes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,98% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - La participation aux législatives à Trappes Au cours des dernières années, les 33 813 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des européennes de début juin, le taux de participation s'était hissé à 39,97% dans la commune de Trappes. La participation était de 36,45% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 37,04% au premier tour et seulement 39,39% au second tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, moins qu'en 2017.