11:02 - Élections législatives à Trie-sur-Baïse : impact de la démographie et de l'économie locale

Devant le bureau de vote de Trie-sur-Baïse, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec une population de 995 habitants répartis dans 742 logements, cette localité présente une densité de 95 habitants/km². L'existence de 102 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 9,29% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 45,45% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 33,82% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 29,66% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 707,50 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Trie-sur-Baïse, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.