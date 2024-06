En direct

19:50 - Sur qui vont se porter les électeurs de la Nupes à Troarn ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Troarn, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,53% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 14,64% à Troarn. Mais on peut en revanche évaluer un score de 26% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (6,25%), de l'EELV Marie Toussaint (4,79%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,64%).

18:42 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Troarn lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN est déjà puissante à Troarn entre le score de Jordan Bardella en 2019 (26,6%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (33,93%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Troarn le 9 juin dernier Le résultat de ce dimanche 30 juin fera certainement écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Bardella qui est arrivée en tête des élections européennes 2024 à Troarn, avec 33,93% des électeurs (489 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 17,56%, et Raphaël Glucksmann avec 14,64%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Troarn lors de la présidentielle 2022 Troarn avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,63%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 30,25% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 21,28% et 4,17% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,29% contre 54,71%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Troarn Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Aux législatives en 2022 à Troarn, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 22,86% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,53% pour Arthur Delaporte (Nupes) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (51,98%). Arthur Delaporte conservait donc son avance sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Troarn La structure démographique et socio-économique de Troarn détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 472 hab/km² et un taux de chômage de 9,67%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2180,71 € par mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 358 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,46%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,25%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Troarn mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,52% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - La participation aux élections législatives à Troarn Au fil des scrutins électoraux précédents, les 3 527 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes de début juin, le taux d'abstention atteignait 45,55% dans la commune de Troarn. Le taux d'abstention était de 43,1% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,47% au premier tour. Au second tour, 51,69% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Troarn ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.