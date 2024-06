Résultat des législatives à Trois-Rivières : l'élection 2024 en direct

Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il est bon d'étudier avec attention. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous préoccupe maintenant. 48,42% des voix se sont en effet portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Trois-Rivières, face à Valérie Hayer à 9,97% et Raphaël Glucksmann à 8,39%. Le mouvement d'extrême droite a dominé le scrutin avec pas moins de 306 électeurs de Trois-Rivières.

14:32 - Trois-Rivières avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle

C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. La ville de Trois-Rivières avait donné un gros avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection suprême de 2022 puisque la leader de l'ancien FN terminait avec 41,47% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,03% et 13,57% des voix. Trois-Rivières n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 4,36% des voix. Pour le deuxième tour, c'est encore la patronne de l'ancien FN qui l'emportait avec 62,03%, devant Emmanuel Macron à 37,97%.