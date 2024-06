En direct

19:49 - À Urcuit, quels reports de voix à gauche aux européennes ? L'autre source de doute qui accompagne ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 15,37% à Urcuit. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 27% sur place. Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 20,57% des suffrages dans la commune.

18:42 - L'époustouflante progression du RN à Urcuit en 5 ans Que peut-on conclure de cette combinaison de données ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 30% voire plus à Urcuit ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Urcuit aux européennes Le résultat de ce 30 juin fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Le score de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Urcuit, avec 30,66%, soit 383 voix dans la ville. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 15,37% et Valérie Hayer à 13,29%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Urcuit au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection présidentielle qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,54% contre 25,07% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,23% et 11,32% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 43,27% contre 56,73%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune d'Urcuit il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,88% au premier tour, contre 28,57% pour Florence Lasserre (Ensemble !), Urcuit étant partie intégrante de la 5ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant encore le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Urcuit aux élections législatives Dans la commune d'Urcuit, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,71%. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (89,33%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 184 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,86%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,41%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Urcuit mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,1% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux législatives à Urcuit À Urcuit, l'un des facteurs principaux de ces législatives 2024 sera le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,29% au premier tour et seulement 49,59% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Urcuit ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 80,92% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,87% au premier tour, ce qui représentait 1 856 personnes. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes dues au conflit israélo-palestinien, pourraient entre autres augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants d'Urcuit.