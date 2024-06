Résultat des législatives à Uzein : l'élection 2024 en direct

En direct

14:54 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du RN à ces législatives2024 sera très instructif. Lors des dernières législatives à Uzein, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 21,15% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,16% pour Josy Poueyto (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (60,10%). Josy Poueyto remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Uzein : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment les habitants d'Uzein peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 4,59% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 77 hab par km² et 57,98% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (91,75%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 499 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,90%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (30,02%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Uzein mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 28,51% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les législatives démarrent à Uzein : quel sera le taux d'abstention ? L'une des grandes inconnues des élections législatives sera la participation à Uzein. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 16,3% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 14,81% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,04% au premier tour et seulement 47,49% au second tour. Les appels à contrer l'extrême-droite sont de nature à impacter le pourcentage de participation à Uzein.