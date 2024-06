En direct

19:50 - À Val d'Erdre-Auxence, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la loupe Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Val d'Erdre-Auxence, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,6% des votes dans la localité. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage ? Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 12,82% à Val d'Erdre-Auxence. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,96% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,35% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,06% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul de 24% cette fois.

18:42 - La fulgurante évolution du RN à Val d'Erdre-Auxence en 5 ans Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera à près de 26% voire plus à Val d'Erdre-Auxence ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,86% dans la moyenne nationale pour le RN à Val d'Erdre-Auxence début juin Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc comme d'autant plus pertinent au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 527 votants de Val d'Erdre-Auxence ont en effet choisi la liste du RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, cumulait 31,86% des votes face à Valérie Hayer à 17,47% et Raphaël Glucksmann à 12,82%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Val d'Erdre-Auxence au premier tour de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Val d'Erdre-Auxence lors du premier tour de la présidentielle avec 35,03%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,74%. Val d'Erdre-Auxence n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 15,65% et 6,23% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 37,77% contre 62,23%.

12:32 - Quel verdict à Val d'Erdre-Auxence pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Analyser le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment du rendez-vous électoral du jour. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Val d'Erdre-Auxence il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 18,51% au premier tour, contre 37,74% pour Philippe Bolo (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Val d'Erdre-Auxence faisant partie de la 7ème circonscription du Maine-et-Loire. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Philippe Bolo (La République en Marche) pour la première position localement.

11:02 - Val d'Erdre-Auxence : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans la commune de Val d'Erdre-Auxence, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 38% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,64%. De plus, le taux de ménages propriétaires (70,98%) met en avant le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (82,84%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 575 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,8%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Val d'Erdre-Auxence mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,82% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux législatives à Val d'Erdre-Auxence L'une des grandes inconnues des élections législatives sera incontestablement la participation à Val d'Erdre-Auxence. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 3 527 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 24,65% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 25,29% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,6% au premier tour. Au deuxième tour, 55,48% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le moral des Français seraient susceptibles de ramener les électeurs de Val d'Erdre-Auxence vers les urnes.