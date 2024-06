Résultat des législatives à Val en Vignes : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Au début du mois, la victoire du Rassemblement national à Val en Vignes Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment du scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 293 habitants de Val en Vignes passés par les urnes ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a enregistré 44,66% des suffrages face à Valérie Hayer à 14,63% et Raphaël Glucksmann à 9,6%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Val en Vignes au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. L'élection à la présidence de la République s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Val en Vignes. Marine Le Pen engrangeait 34,17% au 1er round contre 26,53% pour Emmanuel Macron et 13,13% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Valérie Pécresse devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 5,76% des suffrages. La candidate du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 53,02%, devant Emmanuel Macron à 46,98%.

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Val en Vignes ? Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Val en Vignes lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Olivier Guibert en tête au premier tour, avec 29,31% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription des Deux-Sèvres. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Jean-Marie Fiévet (La République en Marche) chez les électeurs avec 54,77%.

11:02 - Démographie et politique à Val en Vignes, un lien étroit Quelle influence les électeurs de Val en Vignes exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,19%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Avec ses 13,4% d'agriculteurs pour 2 027 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,41%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (13,64%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Val en Vignes mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,99% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Val en Vignes Le taux d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif à Val en Vignes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,58% au premier tour et seulement 41,67% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c'était presque un record. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 76,8% dans la ville. La participation était de 76,72% au deuxième tour, ce qui représentait 1 147 personnes.