En direct

19:52 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Valentigney à la loupe La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en rassembler une portion. Le jour du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 24,86% des suffrages dans la localité. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 11,64% à Valentigney. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 33% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (18,78%), de l'EELV Marie Toussaint (3,31%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,84%).

18:42 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Valentigney ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'étiquette Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 30% à Valentigney lors du premier tour de ces législatives si la tendance anticipée par les élections européennes se confirme localement. Le RN est même crédité d'environ un tiers des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est assez risqué, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la localité.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Valentigney début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Valentigney, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a remporté l'élection, récoltant 35,58% des suffrages contre Manon Aubry à 18,78% et Raphaël Glucksmann à 11,64%.

14:32 - 30,53% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle à Valentigney La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. Elément saillant : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives à Valentigney que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La patronne du parti avait engrangé 25,29% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 30,53%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,29% et Emmanuel Macron avec 21,09%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 45,63% contre 54,37%).

12:32 - Quel score pour la majorité aux législatives à Valentigney ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Valentigney, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 26,12% des votants ayant voté pour son binôme, contre 29,63% pour Frédéric Barbier (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (55,13%). Frédéric Barbier s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Valentigney et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel impact aura la population de Valentigney sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 1046 hab/km² et 39,01% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 20,08% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux directives sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 414 € par an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2 590 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 18,23% et d'une population étrangère de 13,21% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Valentigney mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 40,79% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Valentigney pour les législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Valentigney ? Les habitants des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 65,35% des votants de la ville. Le taux de participation était de 69,5% au premier tour, c'est-à-dire 4 624 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 38,95% au premier tour. Au second tour, 36,3% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Valentigney pour les législatives 2024 ? Quel député succédera à Frédéric Barbier dans la 4ème circonscription du Doubs ?