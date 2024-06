Résultat des législatives à Vauréal : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Vauréal, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 scruté L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,75% à Vauréal. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 44% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Vauréal, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 31,47% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ?

18:42 - Quelle performance pour le RN lors des législatives à Vauréal ? Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières européennes au niveau national, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national pourrait se situer à environ 20% à Vauréal. Un calcul qui semble coller avec les suffrages également gagnés par les lepénistes dans la zone en 5 ans, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - La particularité Vauréal lors des européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est évocateur. Quoi que... Le trio de tête des récentes européennes à Vauréal plaçait en effet dans cet ordre la liste de Valérie Hayer, sur la troisième marche avec 15,04% des votes, devancée par la liste de Jordan Bardella avec 19,74% et enfin la liste de Manon Aubry avec 24,56%, gagnante dans la commune.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Vauréal au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 37,09% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 29,05%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 14,21%. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 72,68% contre 27,32% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Vauréal ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif semble logique au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Vauréal en 2022, lors des élections législatives, avec 12,39% au premier tour, contre 31,47% pour Aurélien Taché (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Vauréal faisant partie de la 10ème circonscription du Val-d'Oise. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 46,59% contre 53,41% pour les vainqueurs. Aurélien Taché remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Vauréal : démographie et socio-économie impactent les élections législatives En pleine campagne électorale législative, Vauréal est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 16 034 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 930 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 4 472 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 23,02% des résidents sont des enfants, et 1,95% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 1 244 résidents étrangers, représentant 7,77% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 29,32% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 359,74 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Vauréal, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Abstention à Vauréal : les leçons des précédentes élections Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Vauréal (95490), qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation dans le pays et ses répercussions sur la vie des ménages pourraient entre autres ramener les citoyens de Vauréal vers les urnes. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 31,69% dans la ville. Le taux d'abstention était de 25,68% au premier tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,69% au premier tour et seulement 56,54% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Vauréal ? Quel député succédera à Aurélien Taché dans la 10ème circonscription du Val-d'Oise ?