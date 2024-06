En direct

19:46 - Les supporters de la coalition de gauche font envie La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance sans garantie. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 13,54% à Velars-sur-Ouche. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 3,6% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,46% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,24% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 23% sur place. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Velars-sur-Ouche, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 19,81% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN a vivement gagné du terrain à Velars-sur-Ouche Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de résultats. Mais des pistes apparaissent… Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN termine tout proche des 30% à Velars-sur-Ouche ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Velars-sur-Ouche dans la moyenne française concernant Bardella au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît plus que jamais comme pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Si on se penche sur le détail, 255 électeurs de Velars-sur-Ouche ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, qui avait comme guide Jordan Bardella, attirait ainsi 31,68% des voix devant Valérie Hayer à 16,15% et Raphaël Glucksmann à 13,54%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Velars-sur-Ouche au premier tour de l'élection présidentielle L'élection présidentielle est sans doute la référence pour juger une tendance politique locale. Velars-sur-Ouche avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,21%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 29,43% des votes. Velars-sur-Ouche n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,06% et 10,31% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,68% contre 54,32%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des dernières législatives à Velars-sur-Ouche Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Velars-sur-Ouche il y a deux ans, lors des législatives, avec 18,32% au premier tour, contre 29,17% pour Didier Martin (LREM), Velars-sur-Ouche faisant partie de la 1ère circonscription de la Côte-d'Or. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (59,87% contre 40,13% pour le RN). Didier Martin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Velars-sur-Ouche : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Velars-sur-Ouche, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 808 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 108 entreprises, Velars-sur-Ouche offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (8,12%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 34,8% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 50,09% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 469,11 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Velars-sur-Ouche, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Abstention aux dernières législatives à Velars-sur-Ouche : facteurs et implications Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. A l'occasion des élections européennes de début juin, le pourcentage d'abstention représentait 34,31% dans la commune de Velars-sur-Ouche. Le taux d'abstention était de 35,81% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,61% au premier tour et seulement 46,29% au deuxième tour. Au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 17,45% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 14,4% au premier tour.