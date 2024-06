Résultat des législatives à Ver-sur-Launette : l'élection 2024 en direct

11:02 - Ver-sur-Launette : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la commune de Ver-sur-Launette, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,61%. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,03%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 377 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,34%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (3,71%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Ver-sur-Launette mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,72% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.