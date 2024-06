En direct

19:47 - À Verrières, qui va bénéficier des 14,76% de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, est un saut dans le vide. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 8,19% à Verrières le 9 juin. Mais ce sont 14% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (3,49%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,77%) et enfin de Léon Deffontaine (1,81%). La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Verrières, le binôme Nupes avait par ailleurs glané aussi 14,76% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,35% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,81% pour Yannick Jadot, 1,99% pour Fabien Roussel et 1,3% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 13 points à Verrières Que peut-on déduire de toutes ces données ? La progression du RN, qui se monte déjà à 13 points à Verrières entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 38% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Verrières le 9 juin ? Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà. Il y a quelques semaines en effet, à Verrières, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, avec 45,54% des voix devant Valérie Hayer à 15,06% et François-Xavier Bellamy à 10,12%.

14:32 - Verrières avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen a amplement surpassé son score national à Verrières au cours de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 33,02% des électeurs au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,68% et 11,35% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 7,89% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 51,51%, devant Emmanuel Macron à 48,49%.

12:32 - Quel résultat à Verrières pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Verrières. C'est en effet Evelyne Henry qui arrivait en tête au premier tour avec 30,78% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Aube. Mais c'est finalement Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Verrières au second tour, avec 57,04%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Verrières Comment les habitants de Verrières peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,97%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (87,32%) met en relief l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (8,79%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 731 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,57%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,37%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Verrières mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,99% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Verrières Comment votent d'habitude les électeurs de cette localité ? Durant les dernières européennes, sur les 1 527 personnes en âge de voter à Verrières, 44,07% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 45,42% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,53% au premier tour. Au deuxième tour, 51,59% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Verrières ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour.